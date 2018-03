Barrichello assume liderança na Áustria O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, foi beneficiado pela acirrada disputa entre Montoya e Schumacher e assumiu neste domingo a primeira colocação do GP da Áustria, no circuito A1-Ring. Schumacher e Montoya saíram da pista e voltaram na sexta e sétima posição, respectivamente. Jos Verstappen, da Arrows, David Coulthard, da McLaren, Kimi Raikkonen, da Sauber, e Olivier Panis, da BAR, completam as primeiras posições. Os brasileiros Luciano Burti, da Prost, e Tarso Marques, da Minardi, ocupam a 12ª e 14ª posição. Enrique Bernoldi, da Arrows, abandonou a prova com problemas mecânicos e Jarno Trulli, da Jordan, foi desclassificado por ter saído do pitlane enquanto a luz estava vermelha.