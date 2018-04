Barrichello bate recorde de Jerez O piloto brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) fez na manhã desta quarta-feira o tempo recorde do circuito de Jerez de la Frontera: 1min16s106. O recorde anterior pertencia ao piloto finlandês Kimi Raikkonen, que havia marcado 1min16s125 em janeiro do ano passado. Em seu segundo dia de testes, Barrichello deu 89 voltas na pista espanhola. Ele deve ceder nesta quinta-feira o seu lugar para seu companheiro, o alemão Michael Schumacher. Além de Barrichello, o também brasileiro Felipe Massa está testando em Jerez. Em seu segundo e último dia, Massa completou 99 voltas e seu melhor tempo foi de 1min16s812. Nesta quarta, o piloto de F-3000 Vitantonio Luizzi é quem fará testes pela equipe suíça, no lugar do brasileiro.