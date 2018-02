Barrichello: briga na McLaren deu o título da F-1 a Raikkonen

Piloto mais experiente da Fórmula 1 atual, com 253 largadas, Rubens Barrichello (Honda) disse nesta sexta-feira que a briga interna na McLaren - que teve como pilotos Lewis Hamilton e Fernando Alonso - foi decisiva para a decisão do título de 2007 em favor de Kimi Raikkonen. "A briga interna na McLaren foi decisiva para o campeonato. O Alonso e o Hamilton não se falavam nem nas reuniões dos pilotos, imagine dentro do mesmo box", disse o brasileiro, em entrevista ao Sportv. "Isto acaba sendo muito prejudicial, principalmente em um Mundial tão equilibrado", continuou. "Foi um grande campeonato, que foi manchado apenas por causa daquela coisa da espionagem. Mas mesmo assim, Ferrari e McLaren brigaram pelas vitórias em todas as provas e se revezaram nesta condição", disse Barrichello. "O equilíbrio foi tanto que os quatro pilotos chegaram brigando até as provas finais. Pena que o Massa (Felipe, da Ferrari) não conseguiu brigar até o final. Mostra deste equilíbrio foi que ganhou o piloto que estava atrás na classificação nas provas finais", completou o brasileiro. A disputa interna dentro da McLaren provou a saída de Alonso do time - um ano antes do final de seu contrato. Em 2008, o bicampeão da Fórmula 1 irá correr novamente pela Renault, onde conquistou seus dois títulos.