Barrichello celebra retorno da Brawn a nível competitivo

Para o brasileiro, o resultado mostra que a Brawn voltou a lutar pela primeiras posições. "Sinto-me muito bem em voltar a estar num nível competitivo. As duas sessões de hoje foram muito boas", afirmou o piloto, ressaltando que espera um bom final de semana para a equipe.

"Estou muito feliz com os dados que colhemos e com o desenvolvimento do carro ao longo do dia. Se continuarmos nesta direção, certamente teremos um bom final de semana", afirmou Barrichello.

Líder do campeonato, Jenson Button comemorou a evolução do carro, mas afirmou que ele ainda precisa de alguns ajustes. "Há ainda algum trabalho a ser feito antes do treino de qualificação. Não estou muito satisfeito com o balanço, mas no mais, tudo no carro parece estar muito bem", explicou.