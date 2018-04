Barrichello comemora a contratação de Brawn pela Honda

"Nossa equipe necessita de um profissional com todas as características dele." Fois assim que Rubens Barrichello definiu, nesta segunda-feira, a contratação de Ross Brawn por sua equipe, a Honda. O ex-diretor-técnico da Ferrari será o número 1 do time japonês, função que desejava assumir na Ferrari, depois de um ano de férias. Como Jean Todt lhe respondeu que o n.º 1 ainda é ele, Brawn foi buscar novos desafios. Veja também Honda anuncia Ross Brawn como novo chefe da equipe "O Ross Brawn me ligou há duas semanas para tentar entender a razão das nossas dificuldades na Honda este ano", explicou Rubinho. "Eu lhe dei o meu diagnóstico: são muitas pessoas com opiniões distintas para decidir." Para o piloto que trabalhou com Brawn na Ferrari de 2000 a 2005, não há dúvida: "Além de todo o conhecimento que tem, o ponto onde Brawn será mais decisivo será no comando". Nas suas conversas com os integrantes da equipe, Rubinho disse ter já observado diferença de comportamento. "Está todo mundo muito animado. O carro novo está pronto, praticamente, mas o Ross Brown pode ainda opinar nos estudos no túnel de vento." Os projetistas do modelo RA108, sucessor do carro que só marcou seis pontos em 2007 - todos com Jenson Button - são Jorg Zander, responsável pelo carro da BMW deste ano, e Louic Bigois, especialista em aerodinâmica que veio da Williams. Nesta terça, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, a maioria dos times começa sua preparação para a temporada de 2008. Todos irão treinar sem controle de tração, cuja proibição é a principal novidade no regulamento técnico. Michael Schumacher pilotará a Ferrari.