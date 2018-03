Barrichello comemora fim do jejum de pontos

O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, comemorou neste domingo a conquista dos primeiros pontos no Mundial de Fórmula 1 em dois anos, após terminar o Grande Prêmio de Mônaco na sexta posição. Veja também: Hamilton ganha em Mônaco e lidera o Mundial "É ótimo ter voltado a pontuar hoje [domingo], e estou muito feliz por mim e pela equipe", afirmou o brasileiro, que soma seus primeiros três pontos na competição, ao site oficial da categoria. Rubinho, que não pontuava desde o GP do Brasil de 2006, encerra um jejum de 22 corridas sem ficar entre os oito primeiros. "Fizemos uma boa corrida, mas tive o azar de Trulli ter me segurado por muito tempo no começo da prova, senão poderia ter me saído melhor", lamentou. "Estou feliz em tirar o peso das costas quanto à pontuação, já que foi uma espera e tanto, mas nunca perdi a fé. Espero que este seja o início de um período mais forte para a equipe. Só precisamos manter a concentração e seguir adiante", ressaltou.