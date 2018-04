Barrichello comemora primeira vitória após cinco anos

"É um final de semana que nunca vou esquecer. Depois de cinco anos é ótimo voltar a vencer", comemorou Barrichello, que não ganhava uma corrida desde o dia 26 de setembro de 2004, quando levou o GP da China. Na época, o piloto ainda defendia as cores da Ferrari, ao lado de Michael Schumacher.

Apesar de ter mostrado tranquilidade nas voltas finais, o brasileiro admitiu ter ficado preocupado com algum imprevisto. "É claro que apesar de dar o máximo, sempre você fica preocupado com alguma coisa que pode dar errado no final", reconheceu.

Neste domingo, o piloto da Brawn GP contou com uma atuação decisiva de sua equipe, que acertou na estratégia e foi eficiente nos pit stops. "Foi muito boa a corrida. A nossa estratégia para pneus esteve sempre perfeita. O carro esteve sempre bom, sempre competitivo", disse, sem se esquecer da falha da McLaren.

"É claro que o Hamilton teve problemas e isso acabou ajudando, mas de qualquer forma acho que estamos bem. Gostaria que este momento durasse para sempre", festejou após faturar a sua 10ª vitória na F-1.

Por fim, Barrichello dedicou a vitória em Valência aos seus amigos brasileiros envolvidos com o automobilismo. "Essa é para os Barrichello, pros Giaffone, pros Alcides, pros Silvas e para todos os que gostam de Fórmula 1 no Brasil. Não vejo a hora de chegar em casa e ouvir a musiquinha".