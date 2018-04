Barrichello comemora reação e dedica vitória aos filhos Segunda vitória no ano, 11.ª na carreira, e a terceira em Monza. Assim foi o GP da Itália deste domingo para Rubens Barrichello, que largou em quinto, fez apenas uma parada no box e chegou na frente do líder do campeonato, Jenson Button. O resultado, decisivo para as chances do brasileiro na temporada, foi dedicado aos filhos Eduardo e Fernando.