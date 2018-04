Barrichello confia na Brawn GP por bom resultado em Monza

SPA - Rubens Barrichello já disse que viu o sétimo lugar no GP da Bélgica como bom por ter somado mais dois pontos na classificação do Mundial de Fórmula 1. E seu pensamento positivo é maior em relação à próxima corrida, o GP da Itália, em Monza, no dia 13 de setembro. Ele espera que a resistência de seu Brawn GP e novidades aerodinâmicas o ajudem.

"As zebras de Monza [mais altas] são boas para nós. Temos um novo pacote aerodinâmico para lá e vamos ver o que vai acontecer", diz. Ele só não quer arriscar antecipadamente se brigará por uma vitória. "É difícil projetar, porque é como uma prova extra calendário, todo mundo tem asa nova específica para lá".

O comparativo que o brasileiro faz é com o resultado em Spa-Francorchamps. "Quem diria que a Force Índia chegaria no pódio? Acredito que o carro deles nasceu para essa pista. Eu não colocaria minha mão no fogo que eles vão repetir isso", emenda.

Ele espera ainda que não tenha o susto que teve, com o travamento da embreagem na largada (pela terceira vez no ano) e o vazamento de óleo no fim. "Quando eu vi aquela fumaça deu um friozinho na espinha, medo de não terminar. Mas você tem de relaxar e fazer tudo certo. Reitero que a condição é positiva para o campeonato", completa.

O único temor de Barrichello e da Brawn GP é de que o fogo no carro tenha atingido peças importantes do motor e da caixa de câmbio - que estava sendo utilizada pela primeira vez. O piloto volta ao Brasil nesta segunda, onde descansa esta semana.