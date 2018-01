Barrichello confirma forte frustração O piloto Rubens Barrichello demonstrou sua forte decepção assim que o GP Brasil de Fórmula 1 foi encerrado. Após a reunião com componentes da Ferrari, Barrichello saiu do boxe de sua equipe e declarou: ?Fiz o que tinha de ser feito. É muito chato isso. Estou frustradíssimo. Tive dificuldades no começo. Mas já é mais de uma vez que saio daqui na liderança e por problemas técnicos?. Inconformado, Barrichello afirmou que nem a própria Ferrari soube determinar o que teria acontecido com seu carro. ?Não sei o que aconteceu. Saí da Curva do Lago e o carro apagou. Houve uma perda da telemetria e eles não conseguem apurar o que aconteceu?, disse. A frustração se tornou maior para Rubinho devido à também frustração do torcedor brasileiro. ?Estou aqui correndo com uma nação inteira. Não corro só por mim. Estava pronto para ganhar e hoje eu ia ganhar?, afirmou o piloto brasileiro.