Barrichello dedica vitória ao filho Depois de enfrentar sérias dificuldades com sua Ferrari F2002 na sexta-feira e no sábado e no domingo vencer muito bem o GP da Itália, Rubens Barrichello ganhou uma semana de folga. A partir desta terça-feira a equipe que já ganhou praticamente tudo o que era possível este ano trabalha em Mugello e Fiorano. Seus três outros pilotos foram convocados para os testes: Michael Schumacher, Luciano Burti e Luca Badoer. Nesta segunda-feira a Ferrari disponibilizou no seu site oficial uma entrevista com Barrichello. Ele disse: "Dedico a minha vitória em Monza a meu filho (Eduardo), que na próxima semana irá completar um ano de vida." Com a proibição de se treinar por um longo período depois do fim da temporada - restam apenas duas etapas -, várias equipes já testam em seus carros atuais soluções que deverão ser incorporadas nos seus modelos 2003. Além da Ferrari nos seus dois circuitos, quatro times, Williams, McLaren, Jaguar e BAR, trabalham a partir desta terça-feira em Barcelona, e três em Silverstone, Inglaterra, Renault, Sauber e Jordan. A Toyota manterá seu autódromo-base para ensaios, Paul Ricard, próximo a Marselha, no sul da França. Sexta-feira Helio Castro Neves, vice-campeão da IRL, experimentará pela primeira vez um carro de Fórmula 1, o TF102 da Toyota. Suas chances de se transferir para a categoria, contudo, quase não existem. No fim de semana da prova de Monza a Fórmula 1 deu como certa a contratação de Cristiano da Matta, eventual campeão da Fórmula Indy, pela equipe japonesa, numa negociação envolvendo a mudança da sua escuderia, Newman-Hass, para a IRL, com o uso do motor Toyota. Rubens Barrichello afirmou na sua entrevista, nesta segunda-feira, que a vitória no GP da Itália representou uma forma de retribuir todo o apoio dos fãs da Ferrari. Os três primeiros colocados estrearam o novo pódio do mítico circuito italiano. "Achei fantástico. Eu o havia visto nos testes uma semana antes da prova e fiquei pensando que deveria ser maravilhoso subir no seu degrau mais alto. O que fiz, portanto, foi a realização de um sonho." O novo pódio expõe bem mais os pilotos à imensa torcida que tradicionalmente invade a pista, nem sempre depois de a corrida encerrada, tal a euforia que se estabelece, em especial se a Ferrari vence, como foi o caso. "Não sei como descrever o que senti ao ver aquela multidão à minha frente, em toda a reta, até a primeira chicane." A quarta vitória na carreira, comentou o piloto, o fez recordar do GP da Alemanha de 2000, quando pela primeira vez venceu na Fórmula 1. "Monza é a pista onde levamos os integrantes da Ferrari que não podem nos acompanhar o ano todo. É por esse motivo também que essa vitória foi tão especial." A Ferrari conta com cerca de 700 profissionais e desses apenas 80, em média, se deslocam para as pistas onde são disputadas as provas. A maior parte desses 700 funcionários, altamente qualificados, ocupava uma arquibancada reservada pela Ferrari em Monza. "Estou orgulhoso pelos meus mecânicos e engenheiros." Na sexta-feira, depois de um erro na montagem dos freios em seu carro, Barrichello chegou a se irritar profundamente com o grupo. Por fim, o piloto destaca que tudo deu certo para ele no domingo. "Nada poderia dar errado para nossa tática de duas paradas funcionar. Estou orgulhoso também por ter feito o que era preciso para ela dar certo." Recorde - Com 189 pontos acumulados em 15 etapas disputadas, a Ferrari está a 10 de empatar com a McLaren como equipe que mais pontos conquistou em um campeonato. No Mundial de 1988, entre Ayrton Senna e Alain Prost a McLaren somou 199 pontos. A cada corrida os times podem obter o máximo de 16 pontos, decorrentes de 10 da primeira colocação e 6 do segundo lugar. Se nos GPs dos Estados Unidos, dia 29, e do Japão, 13, Schumacher e Barrichello somarem mais 11 pontos, o que parece bem provável, a Ferrari bate mais um recorde. Já se sabe, contudo, que entre os dois pilotos não haverá nenhuma disputa, ao menos durante as corridas. Ross Brawn, diretor-técnico, afirmou ainda em Monza que "esse tipo de concorrência cria discórdia na escuderia."