Barrichello diz que espera 'luta limpa' pelo título da Fórmula 1

Barrichello (à dir.) e Button comemoram com os mecânicos da equipe Brawn GP a dobradinha em Monza

MONZA - O brasileiro Rubens Barrichello, da Brawn GP, disse neste domingo depois de vencer pela terceira vez na carreira o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que espera uma "luta limpa" pelo título da temporada. Com a vitória deste domingo, Barrichello é o vice-líder Mundial de pilotos com 66 pontos, 14 atrás de seu companheiro de escuderia, o inglês Jenson Button, que foi o segundo colocado no GP italiano, disputado no circuito de Monza.

"Vou fazer o melhor possível e haverá uma luta limpa pelo Mundial. Tenho muita vontade de que assim seja", disse o brasileiro, que já havia vencido nesta temporada o GP da Europa, disputado na cidade espanhola de Valência.

Sobre a vitória em Monza, Barrichello disse que sua primeira volta na corrida foi uma peça-chave para seu resultado. "Fiz uma grande largada, mas (o finlandês Heikki) Kovalainen, com o kers, foi para cima de mim e tive que me defender e sair um pouco na curva. Mas foi uma grande primeira volta e pude fazer minha corrida. O ritmo era bom, os freios funcionavam muito bem, como em Valencia", relatou o piloto da Brawn GP.

O brasileiro confessou que ficou preocupado antes da corrida "por uns pequenos problemas na caixa de câmbio" e pelo uso intensivo do motor de seu carro no GP da Bélgica, disputado há duas semanas, "mas tudo correu muito bem e espero que isso continue nas quatro corridas que faltam".

Por fim, Barrichello demonstrou sua alegria com o resultado e foi só elogios em relação à Brawn GP. "É um ano vencedor, aconteça o que acontecer. Não faz muito tempo, não sabia o que aconteceria e estou guiando um carro fantástico, com um motor fantástico e com uma equipe fazendo um trabalho fantástico", concluiu.

SCHUMACHER

Na entrevista coletiva, Rubinho respondeu também como é concorrer agora, sem as ordens de equipe da Ferrari. "Significa muito. Penso que Michael Schumacher pode ter mais habilidade que eu, mas se jogarem nós dois numa jaula com um tigre, eu acredito que saio vivo; ele, não sei." O alemão soube da declaração e disse, em tom sarcástico: "Fico contente de saber que estimulo ainda Rubens." (com Livio Oricchio, de O Estado de S. Paulo)

