Barrichello diz que não desistiu da briga pelo título Com o sexto lugar no GP de Cingapura, no domingo, ficou ainda mais difícil para Rubens Barrichello conquistar o título da Fórmula 1. Ele chegou a 69 pontos no Mundial, e está a 15 do inglês Jenson Button, seu companheiro na Brawn GP. Mas a três corridas para o fim da temporada, o brasileiro não jogou a toalha.