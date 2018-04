Barrichello e Button confiantes em vencer o GP da Itália

MONZA - Quinto colocado no grid de largada e com a estratégia que possui pode significar um bom pódio. Assim encara Rubens Barrichello sua situação para o GP da Itália de Fórmula 1, neste domingo. "Nosso carro está muito bem. Melhor do que pensávamos depois dos treinos livres [da sexta-feira]."

Veja também:

Hamilton faz pole na Itália, com Sutil ao lado

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Seu companheiro de Brawn GP, o inglês Jenson Button, sexto no grid, foi além: "Voltei a confiar na possibilidade de vencermos. Ela é real aqui em Monza."

O inglês lidera o campeonato, com 72 pontos, seguido por Rubinho, 56. Nas sete primeiras etapas, Button venceu seis. Mas nas últimas cinco, somou apenas 11 pontos. "Meu principal adversário aqui na Itália acredito que será Rubens", fecha Button.