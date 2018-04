Barrichello e Button mostram confiança para GP da Itália

De acordo com Barrichello, a Brawn GP está apostando em fazer menos paradas na corrida para neutralizar a vantagem dos carros da McLaren, que contam com o KERS. "Tivemos a chance de fazer a pole hoje, mas estrategicamente consideramos o ritmo do KERS dos outros pilotos e então colocamos mais combustível no carro".

Seu companheiro de Brawn GP, o inglês Jenson Button, sexto no grid, também mostrou confiança em um bom resultado. "Tiramos o melhor do carro hoje e ele andou bem com o tanque cheio. Voltei a confiar na possibilidade de vencermos. Ela é real aqui em Monza".

O inglês lidera o campeonato, com 72 pontos, seguido por Rubinho, 56. Nas sete primeiras etapas, Button venceu seis. Mas nas últimas cinco, somou apenas 11 pontos. "Meu principal adversário aqui na Itália acredito que será Rubens", disse Button.