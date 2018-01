Barrichello e filho Dudu vão correr juntos nas 500 Milhas de Kart

Vice-campeão da Stock Car aos 44 anos, Rubens Barrichello terá uma companhia especial nas 500 Milhas de Kart, sábado, na Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP). O veterano vai correr junto do filho mais velho, Dudu Barrichello, de 14 anos, que começa a carreira no kart.

"Ter participado de todas as edições das 500 Milhas, e hoje nesse número expressivo (20.ª edição) com meu filho no mesmo time é realmente a melhor das sensações. Ainda mais na Granja, que foi onde tudo começou, e de onde temos lembranças agradáveis. Vou fazer meu melhor trabalho para poder estar no pódio com o Dudu e finalizar com chave de ouro esse momento de pura emoção", comentou Rubens Barrichello.

A equipe dele, Midway, terá ainda Tony Kanaan, Felipe Giaffone, Rafael Suzuki (da Stock) e jovens de destaque do kart e de categorias menores de monopostos. Thiago Camilo, André Negrão e Bia Figueiredo, entre outros, estarão na D'art 500. Christian Fittipaldi correrá ao lado de Piquet Jr e Vitor Meira.