Barrichello e Kanaan vencem pela 7.ª vez na Granja Viana

Rubens Barrichello e Tony Kanaan ampliaram neste domingo o recorde de vitórias nas 500 Milhas da Granja Viana. Ao lado de Lucas di Grassi, Renato Russo e Felipe Giaffone, eles conquistaram, neste domingo, o heptacampeonato na 11.ª edição da mais concorrida prova do kartismo brasileiro. E, como se não fosse o suficiente, os parceiros na ONG IBK (Instituto Barrichello Kanaan), ainda levaram o outro kart do time - completado por Antonio Pizzonia, Di Grassi e Thiago Camilo - ao segundo lugar. Em terceiro terminou o quarteto liderado por Luciano Burti e completado por Denis Dirani, Gabriel Dias e Felipe Guimarães. A corrida foi encerrada com 581 voltas, depois de duas panes no sistema de cronometragem que chegaram a provocar a interrupção da corrida por quase 50 minutos. "Numa prova de longa duração como esta, 80% do resultado são uma questão de sorte. Mas é claro que o trabalho de equipe conta muito", comentou Barrichello, que viajaria ainda neste domingo para os testes coletivos da Fórmula 1 em Jerez (Espanha) na quarta e quinta-feiras. Cansado, mas sem esconder a alegria por mais um título, Kanaan ironizou aqueles que torcem o nariz para o domínio que a equipe vem exercendo na Granja Viana. "Não guiamos nada. E ainda temos um botão no volante do kart que pode alterar o placar eletrônico. A verdade é que as pessoas precisam aprender a perder, assim como devem aprender a ganhar", desabafou. Kanaan é outro que tinha viagem marcada para a noite, mas para os treinos da Andretti-Green na Fórmula Indy nesta semana em Miami. Os 10 primeiros das 500 Milhas da Granja Viana: 1.º - Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Felipe Giaffone, Lucas di Grassi e Renato Russo, 581 voltas em 10h35min41s829 2.º - Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Antonio Pizzonia, Lucas di Grassi e Thiago Camilo, a 3s179 3.º - Luciano Burti, Denis Dirani, Gabriel Dias e Felipe Guimarães, a 5s635 4.º - Osvaldo Negri Jr., Pedro Gomes, Roberto Gomes, Fernando Wortman, João Gonçalves e Rafael Mattos, a 43s195 5.º - Nelsinho Piquet, Rodrigo Piquet, Clemente Faria Jr., Felipe Nars, Geraldo Piquet e Tuka Rocha, a duas voltas 6.º - Tuka Rocha, Lucas Foresti, Geraldo Piquet e Tiago Azalin, a duas voltas 7.º - Alexandre Ruiz, João Preto, Glauco Alex, Bruno Neves, Felipe Lobo e Pedro Barbosa, a três voltas 8.º - Alexandre Rosário, André Rosário e Rafael Daniel, a três voltas 9.º - Sérgio Jimenez, André Nicastro, Mário Romancini, Felipe Lapenna, Pedro Rodrigues, Beto Monteiro e Osman Galid, a três voltas 10.º - Emílio Padron, Mário Maia, Osvaldo Badula e Leonardo Valois, a cinco voltas