Barrichello e Montoya decepcionaram A equipe, o kart e o motor mudaram este ano, mas o piloto não. Resultado: Christian Fittipaldi venceu mais uma vez as 500 Milhas de Kart da Granja Viana, neste domingo, em Cotia. É a terceira vitória do piloto que compete na Nascar na mais tradicional prova do kart brasileiro. As outras duas foram em 1998 e 2000. Na edição deste ano, a sétima, Christian correu, com chassi próprio, em pareceria com Mario Haberfeld, que também já havia sido primeiro colocado, em 2001, e Charles Fonseca. Em segundo chegou o time dos kartistas Dênis Dirani, Leonardo e Ernesto Otero, a apenas 46 segundos de Christian, depois de 644 voltas no circuito de 1.250 metros e 10 horas, 43 minutos, 25 segundos e 837 milésimos. O pódio foi completado pelo kart de três outros grandes kartistas, Sérgio Jimenez, André Nicasto e Renato Russo, uma volta atrás. O trio reclamou duramente de uma penalização no final da corrida, quando lideravam, o que garantiu a vitória de Christian. Os comissários alegaram que disparar um jato de spray para lubrificar a corrente, depois do reabastecimento, é proibido. Desta vez Rubens Barrichello teve muitos problemas no kart, especialmente de motor, além de uma punição por ter sido empurrado por dois mecânicos, quando o máximo era um, e não foi além da 13ª colocação. Rubinho ganhou as 500 Milhas em 1998, 2000, 2001 e 2002. O piloto da Ferrari competiu com Tony Kanaan, Felipe Massa e Marco Andretti. Outro favorito, Juan Pablo Montoya, dispunha talvez do kart mais rápido dos 73 inscritos. O colombiano liderava quando entregou o kart para Danilo Dirani, no primeiro pit stop, mas depois uma série de dificuldades técnicas e alguns acidentes leves acabaram por prejudicar seu resultado final, apenas o 17º. Um dos destaques da corrida foi o notável Alessandro Zanardi. Ele se seu grupo, Jimmy Vasser, Oriol Sérvia e Michel Mourdain Junior, concluíram em quarto, depois de largar na 48ª colocação.