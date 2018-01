Barrichello é o mais rápido em treino Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o mais veloz no quarto e último dia de treinos coletivos da Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira no veloz circuito de Monza, na Itália, onde dia 15 será disputada a 15ª etapa do Mundial. Barrichello completou 50 voltas no traçado de 5.793 metros, sendo a melhor em 1min23s056. Ainda que não signifique muito, Pedro de la Rosa, da Jaguar, que nesta sexta-feira fez o segundo tempo, 1min23s408 (27), acabou sendo o mais rápido de todo o treinamento, com 1min22s750, obtido quinta-feira. A pole position do GP da Itália do ano passado ficou com Juan Pablo Montoya, da Williams, 1min22s216, à média de 253,6 km/h. Ralf Schumacher, da Williams, afirmou nesta sexta-feira que depois do passeio da Ferrari no GP da Bélgica, desanimou-se quanto a poder lutar pela vitória em Monza. "A pista é de alta velocidade, o que deveria nos favorecer. Mas depois de Spa não me arrisco a fazer mais nenhuma previsão." A Ferrari permanece a favorita para vencer em Monza. A marca de Rosa pode ser vista como a evolução do modelo RS3B, do motor Ford, embora a principal razão seja o menor peso do seu carro em relação a seus adversários. A Ford está redimensionando seu investimento na Fórmula 1. Niki Lauda, diretor-geral da equipe, está tentando provar à montadora norte-americana que vale a pena continuar acreditando no projeto. Por via das dúvidas, a Ford já decidiu deslocar para a Jordan parte de sua verba para a Fórmula 1. Veja os tempos do dia: 1 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:23.056 (50 voltas) 2 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:23.408 (27) 3 - Mika Salo (FIN) Toyota 1:23.478 (31) 4 - Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:23.521 (17) 5 - Felipe Massa (BRA) Sauber 1:23.668 (43) 6 - Antonio Pizzonia (BRA) Williams 1:23.755 (44) 7 - Anthony Davidson (ING) BAR 1:24.373 (43) 8 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:24.717 (35) 9 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:25.828 (21) 10 - Jarno Trulli (ITA) Renault 1:25.875 (49) 11 - Patrick Lemarié (FRA) BAR 1:26.437 (32) 12 - Alex Yoong (MAL) Minardi 1:26.547 (22) 13 - Jenson Button (ING) Renault 1:26.599 (27)