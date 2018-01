Barrichello é o mais rápido nos treinos O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, fez na manhã deste sábado o melhor tempo no último treino livre para o GP de San Marino, no circuito de Ímola, na Itália. Barrichello marcou 1m22s819. O alemão Ralf Schumacher, da Williams, fez o segundo tempo, com 1m22s897. O australiano Mark Webber, da Jaguar, e o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, fizeram respectivamente o terceiro e quarto lugares. O pentacampeão Michael Schumacher ficou com em quinto. Os brasileiros Cristiano Da Matta, da Toyota, conseguiu a 14ª posição e Antonio Pizzonia, da Jaguar, ficou com o vigésimo e último lugar. O treino que definirá o grid de largada para a quarta prova da temporada 2003 de Fómula 1 acontece ainda neste sábado, às 9h (horário de Brasília).