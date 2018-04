Barrichello é pole no GP da China O piloto brasileiro Rubens Barrichello vai largar na pole-position no primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 a ser realizado na China. No treino oficial realizado na madrugada deste sábado no circuito de Xangai, o brasileiro andou forte; marcou o tempo de 1min34s012 e chegou à 12ª pole da carreira - a segunda consecutiva (largou na frente também em Monza). Rubinho precisa marcar quatro pontos a mais que o inglês Jenson Button (BAR) para garantir o vice-campeonato. Em segundo lugar no grid de largada deste domingo, estará o filandês Kimi Raikkonen (McLaren), que fez o tempo de 1:34.178. Na segunda linha, estarão Button (1:34.295) e o brasileiro Felipe Massa (Sauber), que larga em quarto. A surpresa negativa do treino ficou por conta de Michael Schumacher. O alemão rodou na sua volta de classificação e não marcou tempo. Por conta disso, vai largar na 18ª posição. O GP da China começa às 3 horas deste domingo. Veja o grid de largada: 1 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:34.012 2 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:34.178 3 - Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:34.295 4 - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:34.759 5 - Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1:34.891 6 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:34.917 7 - Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) 1:34.951 8 - Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:34.975 9 - David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes) 1:35.029 10 - Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:35.245 11 - Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth) 1:35.286 12 - Jacques Villeneuve (CAN/Renault) 1:35.384 13 - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:35.410 14 - Nick Heidfeld (ALE/Jordan) 1:36.507 15 - Christian Klien (AUT/Jaguar-Cosworth) 1:36.535 16 - Timo Glock (ALE/Jordan) 1:37.140 17 - Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) 1:40.240 18 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - Sem tempo 19 - Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) - Sem tempo 20 - *Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:34.993 OBS: * Sato perdeu 10 posições no grid por ter trocado o motor durante a fase de treinamentos.