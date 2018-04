Barrichello exalta parceria com Hoffmann na estreia da Stock Car

O atual campeão da Stock Car, Rubens Barrichello, apresentou nesta segunda-feira em São Paulo quem vai ter como companheiro na prova de duplas em Goiânia, na abertura da temporada, no próximo dia 22. Doze vezes campeão da categoria, Ingo Hoffmann, aos 62 anos, volta como convidado em corrida que terá outras estrelas do automobilismo, presenças que segundo Barrichello valorizam a disputa.

Na briga em duplas, cada piloto convidou um nome que não é da categoria. Na corrida, os pilotos são obrigados a fazer um pit stop para trocarem de comando no volante. O grid terá as presenças do espanhol Jaime Alguersuari, do italiano Vitantonio Liuzzi e do canadense Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 em 1997. Outra presença importante será do francês Nicolas Prost. Aos 33 anos, o filho de Alain Prost será colega de equipe Bruno Senna e juntará pela primeira vez desde 1989 os dois sobrenomes famosos dentro do mesmo boxe.

"Esses nomes trazem uma euforia muito grande. Muita gente vai querer ir para a pista tirar foto. Acho isso muito positivo e a prova deve virar uma das mais importantes do calendário", disse Barrichello. Nelsinho Piquet também estará na prova em Goiânia e Daniel Serra terá como colega o pai, Chico Serra, ex-piloto da Stock Car. "Eu e o Chico vamos repetir uma disputa que tivemos no passado, quando não me importava a colocação. Só queria estar na frente dele", disse Ingo.

O piloto de 62 anos não disputa a Stock Car desde 2008. Assim como outros novatos, ele também terá sessões extras de treinos para se adaptar ao carro. O recordista de conquistas da categoria destacou a dupla forte que faz com o experiente Rubinho, que aos 42 anos, vai defender o título.