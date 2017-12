Barrichello faz críticas a Coulthard Rubens Barrichello, da Ferrari, largou em terceiro e chegou em terceiro. Mas sua cara e iniciativa de procurar David Couthard, da McLaren, depois da prova, revelaram que ele não gostou nada do resultado final. "É difícil criticar alguém como ele, que eu conheço desde a Fórmula 3 e é um cara muito legal, mas não gostei do que fez quando eu tentei ultrapassá-lo." Na 60ª volta, a 10 da bandeirada, Barrichello colocou sua Ferrari por dentro, no fim da reta, para ganhar o segundo lugar do escocês e ambos seguiram reto na chicane. "Eu estava freando, ao seu lado. Compreendi que com aquela velocidade ele não faria a curva, de forma que soltei o pedal do freio para continuar ao seu lado, a fim de dificultar a sua curva", explicou Barrichello. "Ele admitiu para mim, depois da corrida, que fez aquilo de propósito, que era para seu passar reto pela chicane e ele não ser penalizado", contou o piloto da Ferrari, incomodado. "Eu realmente não posso reclamar porque como ele também segui reto. Ele acabou não se beneficiando de não respeitar a chicane porque eu também não respeitei." Barrichello sugeriu à organização a alteração do traçado. "A chicane tem de ser mudada, caso contrário os pilotos continuarão passando direto." Nunca em uma corrida de Fórmula 1 um obstáculo à velocidade, como a chicane da pista de Montreal, foi tão desmoralizada pelos pilotos como na edição deste deste domingo da prova. A não ser raras exceções, como Michael Schumacher, quase todos os demais ao menos uma vez não a respeitaram. A direção de prova não tomou providência, já que nenhum piloto foi punido. A estratégia de Barrichello era de parar duas vezes, diante de um pit stop de Michael Schumacher. "Gosto de partir para cima, lutar, ultrapassar e como escolhi os pneus moles, poderia dar certo." Schumacher optou pelos duros. Tudo estava indo bem até a entrada do safety car, na 14ª volta. "Por que eles autorizaram a entrada do safety car eu não entendi. O carro do Villeneuve estava parado ali num lugar onde não representava perigo e era só empurrá-lo para fora", disse Barrichello. "A vantagem que eu abri no começo (4 segundos e três décimos para Juan Pablo Montoya, da Williams, segundo, e 8 segundos e 8 décimos para Schumacher, terceiro) foi jogada fora." Barrichello assumiu a liderança ainda na freada da curva 1 na segunda volta. Com o terceiro lugar deste domingo, Barrichello soma agora 16 pontos, diante de 26 de Coulthard, quarto na classificação geral, e 27 de Montoya e Ralf Schumacher, da Williams, vice-líderes. Schumacher disparou e tem 70 pontos. O Mundial pode ser definido já no GP da Alemanha, décima segunda etapa da temporada."Terminar o campeonato em segundo ou terceiro não é importante. Eu luto agora para vencer corridas", afimou o piloto da Ferrari, que ganhou até agora apenas o GP da Alemanha de 2000. O limitador de velocidade do carro da Sauber não funcionou neste domingo e tanto Felipe Massa quanto seu companheiro, Nick Heidfeld, foram punidos por excesso de velocidade dos boxes, durante seus pit stops. Diante da necessidade de retornar para os boxes, os dois não conseguiram resultados melhores que a nona colocação para Massa e a 12ª para Heidfeld. "Além desse problema, meu diferencial não funcionou direito, o que me fazia perder tração. Como ocorreu na sessão que definiu o grid, sinto-me frustrado", disse Massa. Enrique Bernoldi, da Arrows, ultrapassou Eddie Irvine, Jaguar, e Olivier Panis, BAR, logo depois da largada, e quando o safety car entrou na pista, antecipou seu pit stop. "Logo que saí dos boxes senti o carro estranho, forte vibração na traseira, apesar de ele estar muito bom até a parada. Comuniquei a equipe e eles me chamaram de volta." Provavelmente rompeu-se um componente da suspensão traseira.