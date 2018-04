Barrichello faz melhor tempo em Jerez O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, fez o melhor tempo dos treinos livres desta terça-feira no circuito de Jerez, em Cádiz, na Espanha: ele marcou 1min17s421. O treino teve como objetivo testar novos componentes que a empresa Bridgestone pretende utilizar nos pneus da escuderia italiana. Michael Schumacher, companheiro de Barrichello, não esteve no circuito espanhol. Segundo a Ferrari, o alemão também irá realizar testes em Jerez na quinta e sexta-feira. Felipe Massa também esteve em Jerez com a Sauber e seu melhor tempo, em 72 voltas, foi de 1min19s033. Os dois pilotos voltam a treinar na pista espanhola nesta quarta-feira.