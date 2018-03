Barrichello fica desidratado após GP O desempenho de Rubens Barrichello no GP da Áustria, sexta etapa da temporada da Fórmula 1, neste domingo, não foi o mesmo do ano passado. Apesar de ter disputado uma boa corrida e ter chegado ao pódio em terceiro - pela terceira vez seguida -, não repetiu a pole position e a liderança durante toda a prova em 2002. ?Escolhi um pneu diferente do Michael Schumacher (um pouco mais duro) e não deu certo porque primeiro fiquei atrás do Kimi Raikkonen na largada, a chuva favoreceu quem estava com Michelin e depois perdi muito tempo no primeiro pit stop (19,8 segundos)." O piloto não pôde dar as tradicionais entrevistas programadas pelos organizadores depois do fim da corrida. Rubinho sentiu-se mal, precisou de orientação médica e permaneceu em repouso bom tempo até atender a imprensa. ?Com aquela bagunça da largada (só a terceira valeu), minha garrafinha esquentou muito e não pude beber direito durante as 69 voltas." Ele estava com febre e dor de garganta. ?Eu me desidratei, apenas isso." Apesar dos inconvenientes citados, quase termina em segundo. ?Cheguei a ultrapassar parcialmente o Kimi Raikkonen, mas teria de prosseguir por fora, na trajetória suja e não conseguiria manter-me à frente." Foi na 66ª volta, três antes da bandeirada, entre as curvas 4 e 5. Sobre a reação de Schumacher, de permanecer dentro do carro, apesar das chamas no pit stop, comentou. ?Acho que ele não viu. Normalmente o que se faz nessa hora é cair fora. Penso que quando viu o mecânico já estava com o extintor em cima." Antonio Pizzonia disputou sua melhor corrida na Fórmula 1 até agora. Classificou-se em nono, mas circunstancialmente. Poderia ter sido sexto sem grandes dificuldades. Ele recebeu elogios de Mark Gillan, o chefe dos engenheiros. ?Hoje Antonio provou sua credencial." Até a 14ª volta, quando fez seu primeiro pit stop, permaneceu em consistente sexto lugar, acompanhando de perto o ritmo dos líderes. Depois da parada começou a cair as gotas de chuva e, surpreendido, ou por falta de experiência, acabou numa das áreas de escape, perdendo várias posições. ?Não fosse esse problema teria marcado pontos. Estava veloz, haja vista que fiz a oitava melhor volta da corrida (1min09s978)." Seu lugar na equipe deve ter se consolidado de vez agora. Quem passou por toda sorte de dificuldade foi Cristiano da Matta, da Toyota. Para começar na largada. ?Apertei o botão do sistema automático e o motor morreu." Na segunda vez, estava com o controle manual, explicou. ?Não conseguimos fazer o carro ter aderência todo o fim de semana. Por isso, sair da última posição no grid e chegar em décimo é o máximo que conseguiríamos." O diretor-técnico da Toyota, o austríaco Gustav Brunner, justificou o problema com a escolha errada dos pneus. ?Depois dos testes de Paul Ricard solicitamos à Michelin os pneus duros. Lá funcionou, aqui não." Brunner confirmou que está procurando mais técnicos para a área de aerodinâmica, carência maior do projeto.