Barrichello fica em segundo nas 500 Milhas da Granja Viana Hexacampeã, a equipe de kart de Rubinho Barrichello, formada por Tony Kanaan, Felipe Giaffone e Dan Wheldon, terminou em segunda lugar na tradicional prova das 500 Milhas da Granja Viana, disputada neste domingo, em São Paulo. A vitória ficou com o time dos gaúchos Otávio Bonder, Antonio Francesco Ventre, José Eduardo Ventre, Bruno Pacetti e Lucas Rodrigues, que concluiu as 644 voltas em 10h36min26s782. "Foi um pódio conquistado na raça e na experiência, porque sabíamos que nosso kart tinha condições de brigar pela vitória", comentou Rubinho, que ainda reclamou do carro. "O motor não empurrava, mesmo assim, temos consciência de que dificilmente os gaúchos deixariam de vencer." Quem não teve a mesma sorte foi Felipe Massa, cuja equipe (formada por João Paulo Bertuccelli, Ruben Carrapatoso e Rafael Daniel) teve de abandonar a competição por causa de um acidente. "Não pude fazer nada. Quando vi, mal deu para desviar", explicou o piloto da Ferrari. Os 10 melhores das 500 Milhas, após 644 voltas: 1.º Otávio Bonder, Antonio Francesco Ventre, José Eduardo Ventre, Bruno Pacetti e Lucas Rodrigues - 10h36min26s782 2.º Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Felipe Giaffone e Dan Wheldon - a 2 voltas 3.º Luciano Burti, Gabriel Dias, Felipe Guimarães e Dennis Dirani - a 5 voltas 4.º Marcos Juncal, João Roque, Vinicius Juncal, Luiz Roque, Felipe Souza e Osvaldo Badula - a 7 voltas 5.º José Rodrigues, Eduardo Rodrigues, Alberto Rodrigues, Raphael Xavier, Danilo Dirani, Daniel Landi, Caio Travaglini e Daniela Rodrigues - a 8 voltas 6.º Hugo Sola, Daniel Aller, Saul Leite, Felipe Leite e Henrique Carla - a 8 voltas 7.º Glauco Alex, João Petro, Leonardo Nienkotter e Alexandre Ruiz Filho - a 9 voltas 8.º Felipe Leonardos, Lucas Souza e Renan Guerra - a 12 voltas 9.º Nelsinho Piquet, Rodrigo Piquet, Rafael Suzuki, Felipe Nasr e Clemente Faria Júnior - a 13 voltas 10.º Glauco Alex, Eduardo Leite, Leonardo Cordeiro, Alexandre Ruiz Flho e Marcelo Oliveira - a 13 voltas