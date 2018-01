Barrichello fica na Ferrari até 2006 O piloto brasileiro Rubens Barrichello prorrogou nesta quarta-feira contrato com a Ferrari até 2006, mesma data de seu companheiro, o alemão Michael Schumacher, o diretor esportivo Jean Todt, e os engenheiros Ross Brawn e Rory Byrne, além do responsável pelo departamento de motores, Paolo Martinelli. Com a renovação, a dupla de pilotos Barrichello-Schumacher tornou-se a mais estável na história da escuderia: sete temporadas juntos. Barrichello chegou à Ferrari em 2000, venceu sete vezes e sua melhor classificação no mundial de pilotos foi o vice-campeonato em 2002, ano do tetra de Schummy.