Barrichello lamenta deixar o Canadá sem pontos

Rubens Barrichello, da Honda, perdeu a chance de marcar os seus primeiros pontos em 2007 no fim do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que aconteceu neste domingo, em Montreal. À oito voltas do fim da prova, o brasileiro, que ocupava o terceiro lugar, foi obrigado a parar nos boxes para colocar pneus macios em seu carro e voltou no 12.º lugar. "Foi uma prova maluca. Poderíamos ter nos beneficiado com tudo o que aconteceu e ter terminado nos pontos. O último safety-car arruinou a nossa estratégia. Dava pata ter terminado na quinta posição. Agora, nossas atenções se voltam para Indianápolis", disse Barrichello. Barrichello também confessou ter ficado impressionado com o acidente de Robert Kubica, da BMW. "Após o acidente, fiquei um pouco disperso na corrida. Não esperava ver uma coisa dessas novamente na Fórmula 1, mas felizmente ele está bem", disse o brasileiro. O piloto da Honda é o único dos atuais pilotos da F-1 que esteve no fatídico final de semana do GP de San Marino de 1994, quando morreram Roland Ratzenberger e Ayrton Senna e o próprio Barrichello se feriu gravemente em um acidente na sexta-feira.