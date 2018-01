Barrichello largará em último em Sepang O inferno astral de Rubens Barrichello (Honda) continua. Ele largará neste domingo na última posição do grid do Grande Prêmio da Malásia por ter trocado de carro. O piloto brasileiro teve problemas com o carro pouco antes do início da sessão de classificação, por isso teve que utilizar o veículo reserva. Como no GP da Austrália, não conseguiu sequer avançar para a segunda eliminatória do treino: ficou em 18.º Porém, como a mudança do veículo - que estava preparado para seu companheiro de equipe, o britânico Jenson Button - implicitamente representa uma mudança de motor, Rubinho terá de se posicionar na última colocação do grid de largada de Sepang.