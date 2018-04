Barrichello lembra Massa com mensagem no capacete

"Felipe, vejo você logo na pista (Felipe, see you on track soon!)". O piloto da Ferrari se acidentou depois de ser atingido por uma mola que se soltou do carro de Barrichello na Hungria. Rubinho, porém, afirmou, em entrevista à edição eletrônica da revista Autosport, que Massa não deve ter pressa para retornar.

"Do ponto de vista de um amigo, Massa está pronto para correr. Ele tem ainda alguns pontos na cabeça, mas está pronto para correr. Mas do ponto de vista médico ele precisa ficar calmo e esperar por uma resposta", afirmou Barrichello.

O piloto da Brawn GP acredita que Massa pode participar do GP do Brasil, em outubro, mas ressaltou que ele não precisa se preocupar com o retorno. "Eu espero que ele volte no Brasil, mas eu não me apressaria. Ele tem um lugar seguro na Ferrari, eu quero ver o mesmo Felipe correndo na sua volta", comentou.