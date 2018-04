Barrichello lidera primeiro treino livre da F-1 em Valência

VALÊNCIA - Rubens Barrichello, único representante brasileiro em Valência, já que Felipe Massa está afastado por conta de acidente sofrido na Hungria e Nelsinho Piquet foi demitido da Renault, foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Europa de Fórmula 1.

Nesta sexta-feira, Barrichello terminou a sua melhor volta em 1min42s460 e mostrou que a Brawn GP pode ter evoluído durante o período sem etapas da Fórmula 1. A McLaren veio logo atrás do piloto brasileiro. O finlandês Heikki Kovalainen foi o segundo colocado, com 1min42s636, e o britânico Lewis Hamilton ficou em terceiro lugar, com 1min42s654.

Jenson Button, companheiro de Barrichello na Brawn GP e líder do Mundial de Fórmula 1, terminou o primeiro treino no circuito urbano de Valência na quarta colocação, com 1min43s074. A Red Bull, que se aproximou da Brawn GP no Mundial de Construtores, teve Sebastian Vettel em quinto lugar e Mark Webber em oitavo.

Os pilotos espanhóis, que correm em casa, tiveram desempenho discreto em Valência. Fernando Alonso, da Renault, terminou a atividade em nono lugar e Jaime Alguersuari, da Toro Rosso, ficou na 13.ª posição.

O francês Romain Grosjean, substituto de Nelsinho Piquet na Renault, terminou em 17.º lugar. E o italiano Luca Badoer, que ocupa a vaga de Felipe Massa na Ferrari, mostrou que vai sofrer para conseguir um bom resultado em Valência. Ele ficou em último lugar no primeiro treino livre, mais de 3 segundos atrás de Rubens Barrichello. O finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, foi décimo.