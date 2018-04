Barrichello lidera primeiro treino livre do GP da Europa

Nesta sexta-feira, Barrichello terminou a sua melhor volta em 1min42s460 e mostrou que a Brawn GP pode ter evoluído durante o período sem etapas da Fórmula 1. A McLaren veio logo atrás do piloto brasileiro. O finlandês Heikki Kovalainen foi o segundo colocado, com 1min42s636, e o britânico Lewis Hamilton ficou em terceiro lugar, com 1min42s654.

Jenson Button, companheiro de Barrichello na Brawn GP e líder do Mundial de Fórmula 1, terminou o primeiro treino no circuito urbano de Valência na quarta colocação, com 1min43s074. A Red Bull, que se aproximou da Brawn GP no Mundial de Construtores, teve Sebastian Vettel em quinto lugar e Mark Webber em oitavo.

Os pilotos espanhóis, que correm em casa, tiveram desempenho discreto em Valência. Fernando Alonso, da Renault, terminou a atividade em nono lugar e Jaime Alguersuari, da Toro Rosso, ficou na 13.ª posição.

O francês Romain Grosjean, substituto de Nelsinho Piquet na Renault, terminou em 17.º lugar. E o italiano Luca Badoer, que ocupa a vaga de Felipe Massa na Ferrari, mostrou que vai sofrer para conseguir um bom resultado em Valência. Ele ficou em último lugar no primeiro treino livre, mais de 3 segundos atrás de Rubens Barrichello. O finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, foi décimo.

Os pilotos voltam ao circuito de Valência às 9 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, para a segunda sessão de treinos livres.

GP da Europa, primeiro treino livre:

1) Rubens Barrichello (BRA/, Brawn GP), 1min42s460

2) Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min42s636

3) Lewis Hamilton (GBR/McLaren), 1min42s654

4) Jenson Button (ING/Brawn GP), 1m43s074

5) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min43s088

6) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min43s209

7) Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min43s225

8) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min43s243

9) Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min43s345

10) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min43s384

11) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1m43s389

12) Robert Kubica (POL/BMW), 1min43s419

13) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min43s637

14) Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min43s746

15) Nick Heidfeld (ALE/BMW), 1min44s040

16) Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1m44s126

17) Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min44s356

18) Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min44s638

19) Timo Glock (ALE/Toyota), 1min44s732

20) Luca Badoer (ITA/Ferrari), 1min45s840