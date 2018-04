Barrichello lidera primeiro treino livre em Cingapura

CINGAPURA - O primeiro treino livre para o GP de Cingapura de Fórmula 1 confirmou as boas expectativas de Rubens Barrichello sobre o desempenho da Brawn GP no circuito asiático. O brasileiro comandou a sessão e terminou com o melhor tempo, seguido pelo companheiro Jenson Button.

Vencedor de duas das três últimas provas e vice-líder do campeonato, Rubinho manteve a boa fase no início das atividades nas ruas da Marina Bay, e cravou sua melhor volta em 1min50s179. Button, líder de boa parte da sessão e da temporada, ficou com 1min50s356.

A terceira colocação foi do australiano Mark Webber, da Red Bull, ainda na briga pelo título. Fernando Alonso, vencedor controverso da prova de 2008, colocou a Renault em quarto, e foi seguido pela outra Red Bull, de Sebastian Vettel. Heikki Kovalainen, da McLaren, completou o grupo dos seis primeiros.

O inglês Lewis Hamilton, considerado um dos favoritos à vitória na prova, terminou em sétimo, logo à frente de Robert Kubica e Kimi Raikkonen, com a primeira Ferrari apenas em nono - Giancarlo Fisichella, que está em seu segundo GP pela escuderia, foi o 17º.

Além do grande desempenho da Brawn, a sessão foi marcada por um momento curioso. O franco-suíço Romain Grosjean, que substitui Nelsinho Piquet na Renault, bateu seu carro no mesmo lugar do polêmico acidente do brasileiro em 2008, a Curva 17. Assim, foi impossível para todos na categoria esquecer o escândalo da colisão proposital de Nelsinho, uma das maiores manchas na história do esporte.