Barrichello não acredita que fará pole Logo após o encerramento da segunda sessão de treinos livres, nesta sexta-feira, para o GP Brasil de Fórmula 1, o brasileiro Rubens Barrichello não acredita que conseguirá a pole position neste sábado. ?Não acredito em pole, mas o carro não está ruim?, disse Rubinho, que conseguiu o quinto melhor tempo com 1min13s088. Felipe Massa, da Sauber, ficou com a quarta melhor marca na segunda sessão (1min12s710), mas reclamou muito da sujeira e das ondulações na pista de Interlagos. ?Com as obras que fizeram aqui, é normal que haja sujeira na pista. E as ondulações estão iguais às do ano passado?, afirmou o brasileiro.