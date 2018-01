Barrichello: Não dá para ficar realmente feliz Décimo primeiro depois de largar dos boxes, o brasileiro Rubens Barrichello fez questão de deixar claro o seu descontentamento com o desempenho da Honda no GP da Malásia, disputado neste domingo no Circuito de Sepang. ?Não dá para ficar realmente feliz terminando em 11.º, mas comparando com o que conseguimos na classificação (o 19.º lugar no grid), acho que fizemos uma corrida razoável." Na contramão do que fez na última temporada, quando largou atrás e superou Barrichello nas últimas corridas do ano, o inglês Jenson Button repetiu o fraco desempenho da Austrália. Na prova deste domingo, largou em 15.º e terminou logo atrás do brasileiro, em 12.º. ?Foi uma corrida dura, como esperávamos. A primeira parte foi terrível para mim. Sutil (Adrian, da Spyker) atingiu a lateral do meu carro e houve alguns danos, mas eu não sei quanta diferença isso fez. Só conseguimos recuperar no final, quando mexemos no balanço dos freios e na asa dianteira na última parada", disse o inglês. Apesar do resultado ruim, a corrida de Barrichello foi elogiada pelo diretor de engenharia Jacky Eeckelaert. ?Rubens fez uma corrida muito forte, considerando o fato de que largou dos boxes, ganhando o respeitável número de 11 posições. Devido a um acidente na primeira volta Jenson sofreu alguns danos em seu carro, mas com ajustes na parada final ele conseguiu se recuperar e terminar menos de um segundo atrás do seu companheiro de equipe." Para o GP do Bahrein, marcado para o próximo domingo, Barrichello espera que o carro possa melhorar na classificação. "Nas duas últimas provas fizemos treinos de classificação ruins, mas as corridas mostraram que poderíamos ficar mais perto dos pontos, se não tivéssemos sofrido nos sábados. Para a próxima corrida, nosso foco terá de ser melhorar nosso desempenho em classificação: é o que podemos fazer para avançar por enquanto", conformou-se o brasileiro.