Barrichello não 'joga a toalha' na disputa pelo título da F-1

CINGAPURA - Com o sexto lugar no GP de Cingapura de Fórmula 1 no domingo, ficou ainda mais difícil para Rubens Barrichello conquistar o título, principalmente porque seu companheiro de Brawn GP, Jenson Button, foi quinto e somou um ponto a mais.

Veja também:

Brawn GP de Barrichello apagou nos boxes

CORRIDA - Hamilton vence e Button abre vantagem

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - Jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Agora, depois de 14 etapas, o inglês tem 84 pontos diante de 69 de Rubinho. A diferença que era de 14 passou para 15 pontos. Este resultado abriu a possibilidade de Button definir o campeonato já no domingo, no GP do Japão, em Suzuka (às 2 horas, de Brasília). A situação, ele garante, não é problemática.

A MATEMÁTICA DO TÍTULO Button será campeão em Suzuka se... 1 - Vencer e Rubinho não for no mínimo terceiro 2 - Terminar em segundo e Rubinho não for no mínimo quinto 3 - Terminar em terceiro e Rubinho não for no mínimo sétimo 4 - Terminar em quarto e Rubinho não for no mínimo oitavo Qualquer outra combinação de resultados estende a definição do título para, no mínimo, o GP do Brasil

"Fiquei desapontado com o resultado de domingo, mas nada de jogar a toalha. É uma pena só que todos aqueles eventos aconteceram. Acho que a gente tem trabalhado de uma forma muito positiva, se você começar a somar safety, troca de câmbio, batida, problema no pit stop, eu perdi um ponto só, de novo é mais para cima do que para baixo", discursa Barrichello.

Como depois da prova de Suzuka o calendário terá apenas a corrida de Interlagos, dia 18, e a de Abu Dabi, em 1 de novembro, Button precisa ampliar a atual diferença de 15 para 20 pontos. Na melhor das hipóteses, Rubinho tem vencer as duas corridas restantes e o inglês não pode somar ponto algum - assim os dois terminariam empatados.

"É dessa forma que tenho de ir para as três provas finais: andando na frente dele, classificando na frente dele e mais do que tudo ganhando corrida, porque quando tudo vai bem tenho certeza que meu lado da garagem é mais forte que o dele", reforça. Ao vencedor de uma corrida é atribuído 10 pontos. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias e Button tem seis enquanto Rubinho, duas.

Para ampliar a diferença entre ambos de 15 para 20 pontos, Button precisa, necessariamente, chegar entre os quatro primeiros no GP do Japão e torcer por um resultado desfavorável de Rubinho. Ele só não consegue dizer se a Brawn GP andará na frente no Circuito de Suzuka. "Não dá muito para prever. A teoria é que realmente a Red Bull deve andar muito bem lá, mas depende do frio e não espera um frio maior do que foi Spa. Acho que a gente vai estar bem lá."