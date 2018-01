Barrichello perde posição; Frentzen bate O GP de Mônaco não começou bem para o brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, e muito menos para o alemão Heinz-Harald Frentzen, da Sauber. Logo após a largada deste domingo, Rubinho perdeu uma posição para o espanhol Fernando Alonso, da Renault, e passou para oitavo no circuito do Principado. Na seqüência, Frentzen bateu no muro de proteção e destruiu parte de sua Sauber, deixando a sétima etapa da temporada de Fórmula 1.