Barrichello pode receber penalidade no grid do GP da Itália

MONZA - Rubens Barrichello pode receber uma penalidade de cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio da Itália por culpa de um problema de câmbio, disse sua equipe Brawn GP neste sábado.

O brasileiro, 16 pontos atrás do companheiro de equipe Jenson Button a cinco corridas do final do campeonato, se classificou em quinto, com o britânico a seu lado em sexto.

Mas o chefe da equipe Ross Brawn disse que o carro de Barrichello pode precisar de uma troca da caixa de câmbio, o que implicaria automaticamente em uma penalidade de cinco posições no grid.

"Vamos ter que analisar todas as informações de novo", disse ele aos repórteres. "Ainda não tomamos nenhuma decisão."

Brawn disse haver um risco de que a caixa de câmbio, que era nova na corrida anterior, pode falhar antes de ter completado as quatro corridas obrigatórias.

Considerando-se o próximo GP em Cingapura, circuito de rua onde a ultrapassagem é difícil, pode ser uma penalidade menor substituir a caixa de câmbio na prova deste domingo.

"Existe uma preocupação com a confiabilidade", disse Brawn. "É uma questão de pesar isso com a ótima posição no grid com o combustível que ele terá na largada."

Barrichello, que se classificou com 1,5 kg a mais de combustível que Button, espera que a equipe não opte por uma mudança imediata.

"Está se discutindo na equipe sobre minha caixa de câmbio", disse ele. "Não quero estar vencendo a corrida e ter um problema desses. Ao mesmo tempo, tenho que lutar pelo que realmente posso conseguir, que é vencer amanhã", disse.

"É como se, vencendo amanhã, deixasse a penalidade para outra hora. Mas seria tolice estar vencendo e ter uma penalidade", afirmou.

"No momento preferiria ficar com a caixa de câmbio."