Barrichello prevê briga limpa contra companheiro Button

"Estamos lutando pelo campeonato, mas de uma forma saudável e limpa", disse Barrichello. Atualmente na vice-liderança do Mundial, ele evitou qualquer tipo de comparação com a disputa entre Ayrton Senna e Alain Prost, rivais na McLaren em 1988 e 1989.

"Esse dois foram gigantes. Acho que é muito difícil que minha rivalidade com Jenson chegue àquele nível. Daqui a dez ou vinte anos, talvez alguém nos considere grandes pilotos, mas agora somos dois seremos humanos lutando pelo campeonato", afirmou Barrichello, que soma 66 pontos contra 80 de Button, a quatro corridas para o fim da temporada.

A rivalidade entre Senna e Prost na McLaren teve seu ápice no GP do Japão de 1989, quando ambos colidiram, em manobra que daria o título ao francês. Senna ainda voltou à pista e venceu a prova, mas foi desclassificado por cortar uma chicane. Prost ficou com o tricampeonato.

Em 1990, já na Ferrari, Prost foi vítima de vingança do brasileiro na mesma pista de Suzuka. Depois da largada, Senna deixou seu carro tocar o do francês, e conquistou seu segundo título quando ambos pararam na caixa de brita.

Nos anos seguintes, a rivalidade continuou, mesmo com ambos em escuderias distintas. Apenas em 1993, no pódio do GP da Austrália, houve a reconciliação. Aquela foi a última prova de Prost na Fórmula 1, e a última vitória de Senna.

A última grande rivalidade entre companheiros de equipe aconteceu há dois anos, em 2007, quando Lewis Hamilton e Fernando Alonso disputaram o título até a última corrida, em Interlagos. No fim, Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o campeão - e Alonso deixou a equipe inglesa, voltando para a Renault.