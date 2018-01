Barrichello receoso com a Ferrari Rubens Barrichello mudou o discurso, nesta sexta-feira, depois de obter o sétimo tempo na sessão livre da tarde, com o tempo de 1min22s048, diante do quinto tempo de Fernando Alonso, da Renault, 1min21s899. Rubinho completou entre o primeiro e o segundo treino 32 voltas, Alonso, apenas 10. O mais rápido do dia foi o terceiro piloto da McLaren, Pedro de la Rosa, 1min20s484. "Temos um carro muito rápido para uma volta, mas estou com um pé atrás em relação ao que poderemos fazer ao longo das 62 voltas da corrida", afirmou Rubinho. Quinta-feira ele e Michael Schumacher afirmavam que a Ferrari voltaria a lutar pela vitória já em Ímola. Schumacher ficou em 6.º, com 1min22s025. Pode ser que não seja tão fácil como imaginaram.