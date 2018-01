Barrichello reclama de Bernoldi Rubens Barrichello deixou o carro da Ferrari no Parque Fechado, depois da classificação, com cara de quem estava louco da vida. E havia um culpado pela sua sexta colocação, segundo ele. "O Enrique (Bernoldi) estava na sua volta de desaceleração e eu na lançada. Ele não me deixou ultrapassá-lo por duas vezes." A projeção dos seus tempos, nas duas primeiras parciais, lhe daria a marca de 1min21s1, o que o faria saltar da sexta para a quarta colocação. "Acredito que a corrida será bem movimentada, por conta desse ?chove-pára? que é aqui em Silverstone." Nas duas melhores provas de Rubinho na Ferrari, GP da Alemanha do ano passado e o último GP da França, ele largou em posições mais atrás no grid.