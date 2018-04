Barrichello revela que tem recebido conselhos de Massa

Na melhor fase de sua carreira na Fórmula 1, Rubens Barrichello revelou nesta terça-feira que tem recebido uma ajuda mais do que especial. O brasileiro da Brawn GP vem sendo aconselhado por Felipe Massa antes das corridas, e atribui parte da boa fase às dicas do compatriota.

"Fui à casa de Felipe Massa antes da corrida em Valência e ele me explicou como dominou a prova do ano passado naquela pista. E eu venci lá. Ele também andou rápido em Cingapura, então quero que ele me conte como conseguiu", disse Barrichello, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Massa ainda se recupera de um acidente e só deve voltar a correr em 2010.

Desde a etapa de Valência, Barrichello deu início a uma recuperação no campeonato. Na Bélgica, ele ficou em sétimo, e na Itália, voltou a vencer, diminuindo para 14 pontos a diferença para o líder Jenson Button, que chegou a ser de 26.

A etapa de Cingapura, no dia 27 deste mês, será a 14ª da temporada. Depois, a Fórmula 1 correrá no Japão, em Interlagos, e em Abu Dabi, que estreará no calendário com a chance de decidir o Mundial.