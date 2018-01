Barrichello sonha com o título em 2003 No primeiro contato dos pilotos da Ferrari com a imprensa, na cidade italiana de Madonna di Campiglio, o brasileiro Rubens Barrichello marcou presença nesta quarta-feira pela ousadia com que respondeu às perguntas dos jornalistas presentes na tradicional coletiva. E avançou o sinal ao comentar seus planos de ser o campeão da temporada 2003 de Fórmula 1 e travar uma luta sem fim contra o seu companheiro de escuderia, o pentacampeão mundial Michael Schumacher. ?Vejo condições reais de ser campeão mundial e não posso esperar que Michael pare de correr?, disse. ?Cada temporada se começa do zero e meu objetivo é sempre ganhar e conquistar o título?. O piloto ainda ressaltou o ano brilhante que teve em 2002, quando foi vice-campeão, com quatro vitórias e 77 pontos. ?Sigo ainda mais otimista para 2003?. Barrichello acredita que as novas regras para tornar a categoria mais disputada vai ajudá-lo nos treinos de classificação. ?Este é o meu forte?, garantiu. A nova pontuação também foi elogiada pelo brasileiro. ?Se um piloto ganha cinco vezes e outro fica cinco vezes na segunda colocação, a vantagem é apenas de 10 pontos ao invés de 20, e dessa forma é possível buscar a diferença na corrida seguinte?, explicou. Barrichello adiantou aos repórteres que melhorou muito seu condicionamento físico para competir de frente com Schumacher em 2003, incluindo o trialto em sua preparação. ?Mas competir no Ironman seria exagero. Teria que deixar por mais tempo minha mulher Silvia e meu filho Eduardo e o pequeno choraria muito?, brincou. Enquanto não vai às pistas, o piloto se diverte na estação de esqui Dolomitas, mas garante que não tem a mínima intimidade com o esporte. ?Só tentei uma vez sem sucesso?.