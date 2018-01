Barrichello: único piloto Honda a completar GP O Grande Prêmio do Bahrein terminou em decepção para a Honda, de maneira geral. Apenas o brasileiro Rubens Barrichello recebeu a bandeira quadriculada, na 13.ª posição. O inglês Jenson Button ficou fora da prova por um acidente na primeira volta. Para piorar, os dois pilotos da Super Aguri, o japonês Takuma Sato e o inglês Anthony Davidson, abandonaram com problemas no motor. ?Bom, eu terminei a corrida, mas este é um consolo bem pequeno. As condições da pista estavam bastante ruins e a dirigibilidade do carro estava terrível, de forma que foi uma prova bastante difícil, especialmente sabendo que não poderíamos ser competitivos. Hoje guiei o pior carro da minha vida.", disse o brasileiro. ?Infelizmente tínhamos expectativas realistas para esta corrida, e nosso desempenho apenas serviu para destacar os problemas que temos com nosso pacote atual. Enquanto Jenson nem teve a chance de completar uma volta, em função do acidente na terceira curva, Rubens fez um trabalho valente, lutando para chegar ao final com um carro que claramente era muito difícil de pilotar", elogiou o diretor de engenharia Jacky Eeckelaert. O início desta temporada foi desastroso para a Honda. Tanto a equipe oficial, quanto a Super Aguri (que corre com os motores japoneses) não marcaram nenhum ponto nas três corridas disputadas. A desilusão é tamanha, que a montadora já planeja lançar um carro totalmente novo antes da metade do campeonato. "Temos de deixar essas corridas decepcionantes para trás e buscar o que podemos fazer para melhorar o carro. Existe muito trabalho duro à frente, mas vamos chegar lá, tenho certeza", comentou Barrichello. "Tudo o que podemos fazer agora é deixar para trás essas três corridas e voltar à base, onde toda nossa concentração, recursos e esforços estão sendo direcionados para reverter nossa situação", disse Eeckelaert.