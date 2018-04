Barrichello vence GP da Itália e se aproxima de Button Com uma estratégia eficiente, o brasileiro Rubens Barrichello venceu o GP da Itália, no circuito de Monza, neste domingo, e se aproximou do líder Jenson Button na classificação geral da Fórmula 1. O piloto inglês chegou em segundo lugar, à frente do finlandês Kimi Raikkonen.