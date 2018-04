Barrichello vence na Itália e aperta briga pelo Mundial de F-1

SÃO PAULO - Rubens Barrichello tem grande chance de ser campeão do mundo de Fórmula 1. A vitória no GP da Itália neste domingo fez a diferença para o ainda líder Jenson Button diminuir para 14 pontos (66 a 80) e aumentar a pressão sobre o inglês, com a segunda vitória do brasileiro na temporada faltando quatro provas para terminar o ano.

A 101.ª vitória de um piloto do País marca ainda o domínio do motor Mercedes na temporada, já que dos quatro primeiros, três usam este motor. O título de Construtores também está quase garantido para a Brawn GP, que chegou aos 146 pontos, tem 40,5 de vantagem sobre a Red Bull (que tem 105,5) e segue na ponta.

A estratégia foi fundamental para a equipe inglesa na corrida, com sol intenso e calor. O tanque mais cheio e a parada a menos nos boxes foi fundamental para garantir a ultrapassagem sobre Lewis Hamilton, Adrian Sutil (Force India, novamente num surpreendente quarto lugar no final da prova) e Kimi Raikkonen. Logo na largada, eles já ultrapassaram Heikki Kovalainen e tiveram a paciência para esperar, andando mais rápido do que os adversários.

Nisso tudo, ficou ruim ficou para Hamilton. Na última volta, ao passar sobre uma zebra, ele perdeu o controle de sua McLaren e acabou batendo, tendo de abandonar a prova, quando era terceiro colocado e estava muito próximo de Button. Por causa disso, sequer somou pontos, pois foi o 12.º colocado. Por causa dessa baitda, o pódio surpreendentemente foi completado por Kimi Raikkonen, para a festa da Ferrari e de seus torcedores.

Chamou a atenção ainda a briga por posições entre as Toyotas de Jarno Trulli e Timo Glock, que ficaram lado a lado várias vezes. O italiano chegou se tocar com Kazuki Nakajima, da Williams, e foi parar na brita numa tentativa forçada de ultrapassagem sobre o companheiro de equipe.

A próxima etapa da temporada é o GP de Cingapura, corrida noturna - mas pelo fuso horário segue na manhã no Brasil, daqui duas semanas.

FÓRMULA 1 2009 - GP DA ITÁLIA CLASSIFICAÇÃO FINAL - 53 voltas 1.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP), 1h16min21s706 2.º - Jenson Button (ING/Brawn GP), a 2s866 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 30s664 4.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), a 31s131 5.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), a 59s182 6.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), a 1min00s693 7.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), a 1min22s412 8.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 1min25s407 9.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Ferrari), a 1min26s856 10.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), a 2min42s163 11.º - Timo Glock (ALE/Toyota), a 2min43s925 12.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), a 1 volta 13.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), a 1 volta 14.º - Jarno Tulli (ITA/Toyota), a 1 volta 15.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), a 1 volta 16.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), a 2 voltas Não completaram a prova: Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), quebra, volta 23 Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), abandono, volta 20 Robert Kubica (POL/BMW Sauber), abandono, volta 17 Mark Webber (AUS/Red Bull), acidente, volta 1 Volta mais rápida: Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min24s739, na volta 36

Atualizado às 10h55 para acréscimo de informações