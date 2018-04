Barrichello vence o GP da Itália Os fanáticos tifosi esperavam ver seu ídolo, Michel Schumacher, vencer neste domingo a corrida de casa, o GP da Itália, e realizar uma grande festa em Monza, para comemorar também a conquista do seu sétimo título e o 14ª da Ferrari entre os construtores. Mas quem ganhou foi Rubens Barrichello, seu companheiro, espetacularmente, e à lá Schumacher. "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida", disse Rubinho. "Vencer aqui e como foi, diante dessa gente quente como nós, brasileiros, me dá uma sensação mágica, tirei um grande peso dos meus ombros." Demorou, mas saiu. A primeira vitória de Rubinho na temporada veio em grande estilo, como só os melhores são capazes, a exemplo do que já havia feito ano passado em Silverstone, na Inglaterra. Mas quase pôs tudo a perder ainda na largada. Escolheu pneus intermediários quando a pista estava quase seca. "Meu plano, ao sair da pole position, era abrir o máximo que dava antes do meu primeiro pit stop e aí, sim, com o asfalto realmente sem água, usar os pneus para seco", explicou o piloto. O engenheiro-chefe de pista da equipe, Luca Baldisserri, contou depois. "O avisamos de que seria uma escolha errada." Apenas Rubinho, Felipe Massa, da Sauber, e Gianmaria Bruni, Minardi, fizeram essa opção. Na quarta volta, a diferença de Rubinho, primeiro, para Fernando Alonso, Renault, segundo, caíra de 8s2 para 2s8. Na passagem seguinte o vencedor do GP da Itália parou para trocar pneus. "Achei que estava tudo perdido de novo", comentou Rubinho. Pesado por ter reabastecido também, perdeu ainda algumas posições e caiu para nono na décima volta. Alonso liderava com Jenson Button, BAR, segundo, Juan Pablo Montoya, Williams, terceiro, e Kimi Raikkonen, McLaren, quarto. Michael Schumacher havia rodado na Variante della Roggia, na primeira volta, e estava em décimo. Rubinho entrou na luta pela vitória de novo com a parada dos primeiros colocados para seu primeiro pit stop, entre as voltas 10 e 14. Na 17ª, Button liderava, Alonso era segundo, Montoya, terceiro e Rubinho, quarto, 8s2 atrás do piloto da BAR. "Nem acreditei. Vi os carros na minha frente, apontei o dedo e fui contando até chegar no meu. Descobri que estava em quarto, próximo, e de novo na briga." O lance mais genial, e surpreendente, estava por vir ainda. Enquanto o histórico do GP da Itália sugere que a estratégia de dois pit stops é a mais indicada, Ross Brawn, responsável por sua definição na Ferrari, ordenou que Rubinho fizesse um terceiro pit stop. Ele entrou para a segunda parada na 29ª volta. Seus adversários, Button, Alonso, Montoya, e Schumacher, já sexto, parariam, no entanto, apenas mais uma vez, entre a 33ª e a 34ª passagens. "Eu sabia que tinha de acelerar tudo antes do terceiro pit stop, na 42ª volta. Consegui me desligar e só enxergar a pista à minha frente, lembrei-me do Ayrton Senna", disse Rubinho. "Uma ocasião o Ayrton contou que estava tão concentrado em ser rápido que se sentia num túnel e não podia ver nada a seu redor. Vivi o mesmo." Rubinho teria de abrir uma vantagem de cerca de 22 segundos para os que estavam atrás, a fim de fazer sua terceira parada e regressar na sua frente, como líder. "Fiz ajustes de dentro do cockpit, em especial na distribuição da carga de freios, e meu carro ficou ainda melhor", explicou. O que aconteceu entre as voltas 37 e 41 até agora apenas o imenso talento de Schumacher o fizera. A diferença de Rubinho, primeiro, para Button, segundo, na 37ª passagem, era de 12s103. Na 38ª, 14s596; na 39.ª, 16s882; na 40ª, 19s363; e na 41ª, 22s373. Rubinho conseguiu a diferença que precisava. Na 37ª para a 41ª, abriu nada menos de 10 segundos, dois segundos por volta mais rápido. Na 41ª estabeleceu a melhor volta da prova, 1min21s046, à média de 257,3 km/h e na seguinte fez seu terceiro pit stop. "Sabia que seria nessas voltas que poderia ganhar a corrida. Foram cinco voltas em ritmo de classificação, máximo." Rubinho provou que também podia ser Schumacher. "Eu saí do box depois da última parada e não tinha certeza de ser o primeiro. Havia uma certa confusão no rádio. Olhei para a arquibancada, vi a reação da torcida e falei para mim mesmo, opa, tem coisa boa aí." Nesse instante a equipe o avisou que era o líder. "Dei um grito em português que não dá para dizer o que foi", contou rindo Rubinho. O alemão chegou em segundo e Button completou o pódio, em terceiro, no melhor GP do campeonato, vencido por Rubinho. Classificação do GP da Itália: 1) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1h15m18s45 2) Michael Schumacher (Ferrari) - a 1s3 3) Jenson Button (BAR) - a 10s1 4) Takuma Sato (BAR) - a 15s3 5) Juan Pablo Montoya (Williams) - a 32s3 6) David Coulthard (McLaren) - a 33s4 7) Antonio Pizzonia (Williams) - a 33s7 8) Giancarlo Fisichella (Sauber) - a 35s4 9) Mark Webber (Jaguar) - a 56s7 10) Jarno Trulli (Renault) - a 1m06s3 11) Ricardo Zonta (Toyota) - a 1m22s6 12) Felipe Massa (Sauber) - a 1 volta 13) Christian Klien (Jaguar) - a 1 volta 14) Nick Heidfeld (Jordan) - a 1 volta 15) Zsolt Baumgartner (Minardi) - a 3 voltas