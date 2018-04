Barrichello vibra por diminuir diferença para Button

"A condição é positiva para o campeonato, seria inútil olhar negativamente por essa corrida. Tinha de aproveitar a chance de o Button não estar na corrida e tenho de usar isso para o meu melhor. Há duas semanas a diferença estava em 26 pontos, agora é 16. Poderia estar melhor, poderia. Mas é mais positiva do que negativa com tudo o que aconteceu, somando dois pontos", disse o brasileiro.

O positivismo no discurso de Barrichello vem também da empolgação pela ultrapassagem sobre Mark Webber, da Red Bull, a mais de 300 km/h, na 15.ª volta da corrida. "A ultrapassagem sobre o Webber foi uma das melhores da carreira, vinha a quase 300 km/h e tive de tirar do vácuo. Ali na hora, quando você consegue, vibra mesmo", afirmou.

Sobre o problema que teve na largada, quando ficou chegou a ser ultrapassado por todos no grid, Barrichello acredita que seja algo semelhante ao que já aconteceu em Istambul. "Na largada o carro ficava patinando. A embreagem prendeu demais e entrou o anti estalo, e para recuperar não há Deus que ajude. Foi bem parecido com o da Turquia, entra o ponto morto e com toda aquela potência ter de fazer uma largada manual é difícil. Perdi ali a chance de chegar ao pódio", reconheceu.

FOGO - A respeito do incêndio que atingiu seu carro por causa do vazamento de óleo que começou a duas voltas do fim da corrida, ele e a Brawn só temem que tenha atingido a caixa de câmbio. "Não dá para saber do motor, ele só não volta a correr se o fogo afetou a parte interior. Eles [equipe] queriam saber se tinha afetado o câmbio, foi nossa primeira corrida com ele, tem de esperar."