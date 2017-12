Barrichelo está fora do GP da Malásia Rubens Barrichello abandonou a corrida na 39.ª volta depois que o motor da sua Ferrari quebrou. O brasileiro já tinha parado duas vezes no boxe. Agora, Barrichello terá que esperar até o GP do Brasil, no próximo dia 31 de março, para tentar a segunda vitória na carreira. No GP da Austrália, o primeiro da temporada 2002, o brasileiro saiu na primeira curva depois de uma batida com o alemão Ralf Schumacher.