Barrichelo larga bem e está em segundo Rubens Barrichello largou bem no GP da Malásia e assumiu a ponta da corrida por 20 voltas, até fazer a primeira troca de pneus. Na largada, Michael Schumacher e Juan Pablo Montoya tocaram-se e o alemão acabou perdendo parte do bico do carro e Montoya ficou para trás. Ralf Schumacher, da Williams, aproveitou a confusão e pulou para a segunda posição. Agora, depois de 29 voltas, Ralf Schumacher é o primeiro, Barrichello, que já fez uma troca de pneus, é o segundo, com 24s atrás de Ralf, Montoya é o quarto e Michael Schumacher é o sexto. O brasileiro Enrique Bernoldi, da Arrows, abandonou na 20ª volta por falta de gasolina.